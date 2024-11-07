高雄男童送醫不治 生母遭依傷害致死罪嫌聲押

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（中央社記者張已亷高雄7日電）高雄1歲多男童6日因傷送醫搶救不治，市府社會局會同警方啟動重大兒虐偵查，經橋檢調閱並查扣相關證物，將男童生母吳姓女子依傷害致死罪嫌向橋頭地方法院聲請羈押禁見。

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心主任黃慧琦指出，1歲5個月大男童6日由母親吳女送醫不治，獲報後派社工至醫院，並會同警方啟動重大兒虐偵查。

黃慧琦表示，吳女曾因家庭經濟不穩定求助，社會局提供急難救助、慈善濟助、尿布、奶粉及生活物資、育兒指導並轉介托育及就業等服務，後續將配合檢警調查，並對傷害者提獨立告訴。

高雄市警察局仁武分局指出，男童與23歲母親吳女及30歲父親李男同住大社區租屋處，平時白天由吳女照顧男童，李男則外出工作。據了解，吳女一家去年脆弱家庭通報。

警方表示，吳女稱兒子從床上摔落、撞到頭部，6日下午3時許發現兒子眼神呆滯且呼吸急促，就載兒子到醫院。後經醫院急救，男童在今天凌晨1時許不治。

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橋頭地檢署表示，獲報後指揮警方現場採證、調閱及查扣相關證物、手機並傳喚吳女，訊後認吳女涉成年人故意對兒童犯傷害致死罪嫌重大，有勾串證人、湮滅證據及逃亡之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見。

檢方指出，此案可能適用國民法官法案件，啟動「國民法官專責小組」，開啟「偵查公訴合作模式」，由主任檢察官蘇恒毅、陳竹君、鄭子薇、國民法官案件專責公訴檢察官陳秉志、林易志、偵查檢察官黃世勳組成辦案團隊深入調查中。（編輯：李淑華）1131107