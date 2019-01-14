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男子開車疑似中風 衝撞5部賞花車輛

最新更新：2019/01/14 10:54
苗栗警分局14日指出，60歲黃姓男子駕駛自小貨車，行經銅鑼鄉119縣道，疑似突然中風，失控衝撞停在路旁的5部賞花車輛。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真　108年1月14日
苗栗警分局14日指出，60歲黃姓男子駕駛自小貨車，行經銅鑼鄉119縣道，疑似突然中風，失控衝撞停在路旁的5部賞花車輛。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真　108年1月14日

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗警分局今天指出，60歲黃姓男子駕駛自小貨車，行經銅鑼鄉119縣道，疑似突然中風，車輛失控衝撞停在路旁的5部賞花車輛，黃男送醫有腦溢血的情況，目前在加護病房觀察中。

警方指出，苗栗縣銅鑼鄉環保公園旁的炮仗花牆，今年提早開花，13日吸引大量車潮和人潮湧入，黃男駕駛自小貨車行經花牆旁的119縣道，突然偏離車道輾過三角錐後，又衝撞停在路旁的車輛。

苗栗消防局接獲通報，馬上派遣銅鑼分隊救護人員前往，黃男已被友人拉出車外等待救援，救護員立即把人抬上救護車送醫急救，經檢查黃男出現中風、腦溢血的情況，必須立即進行開刀治療。

銅鑼鄉環保公園旁的攤商表示，當時聽到馬路上傳來碰撞聲響，緊接著就看到自小貨車衝撞過來，沿途連續撞了4、5輛車，一度還被認為是想要肇事逃逸，所幸沒有波及路人或攤商，否則後果不堪設想。

警方指出，黃男沒有酒駕，初步判斷不排除行駛車輛期間，發生中風症狀，導致車禍事故，不過詳細肇事原因與責任歸屬還要進一步釐清。（編輯：吳佳穎）1080114

60歲黃姓男子駕駛自小貨車，行經銅鑼鄉119縣道，疑似突然中風，失控衝撞停在路旁的5部賞花車輛，苗栗縣消防局獲報趕抵現場，將黃男抬上救護車送醫急救。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真　108年1月14日
60歲黃姓男子駕駛自小貨車，行經銅鑼鄉119縣道，疑似突然中風，失控衝撞停在路旁的5部賞花車輛，苗栗縣消防局獲報趕抵現場，將黃男抬上救護車送醫急救。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真　108年1月14日
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