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摩鐵開毒趴男車內暴斃 供毒女子遭訴

最新更新：2019/01/15 17:32

（中央社記者王朝鈺基隆市15日電）陳姓女子與友人前往汽車旅館飲酒吸毒，因毒品用完，陳女外出購買K他命交給張姓男子施用，未料張男兩天後被妻子發現陳屍車內，檢方偵查後，依藥事法起訴陳女。

基隆地檢署起訴書指出，陳女去年4月8日凌晨2、3時許，與張姓、周姓及蕭姓友人相約在基隆市一間汽車旅館內飲酒並施用毒品K他命和梅片，中午12時許，因毒品用完，陳女便開車外出向綽號「餅乾」男子以新台幣1200元購買一小包K他命後回到汽車旅館。

檢方表示，陳女將買來的K他命轉讓給張男施用，張男隔天下午1時許離開汽車旅館，將車停放在一處停車場時，因使用多重管制毒物，導致中毒性休克死亡，直到張男妻子發現丈夫已在車內氣絕身亡，全案才揭露。

陳女在檢方偵訊時坦承與張男等友人入住汽車旅館，期間並曾外出購買K他命交給死者張男施用，法醫研究所解剖報告書也證實張男血液中檢出K他命成分，研判死亡原因為中毒性休克死亡。

檢方偵查後，認定陳女涉犯過失致死及藥事法，依重法優於輕法、後法優於前法等法理從重論處，依藥事法「轉讓偽藥致死罪」起訴陳女。（編輯：李錫璋）1080115

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