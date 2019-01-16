裸男上街揮刀砍傷3人 判12年

（中央社記者王朝鈺宜蘭16日電）林姓男子與父親發生爭執，持刀追砍父親不成，竟全裸跑到羅東一家網咖涉朝女店員猛砍10多刀，店內一名顧客及一名路人將林嫌壓制在地也被波及。宜蘭地院審理後，判林嫌12年。

台灣宜蘭地方法院判決書指出，27歲林男去年5月2日晚間8時許在羅東鎮住處與父親發生口角後，林嫌疑情緒失控全身脫光後先徒手毆打父親，見父親拿椅子抵擋，轉到廚房拿菜刀準備追砍父親。

林嫌持刀後因未能找到父親，情緒更加失控，跑到羅東一間網咖內見收銀人員蔡女在櫃臺旁，涉持菜刀刀身朝蔡女頭部猛力揮打5下，再以刀鋒朝蔡女砍殺，蔡女嚇得大聲尖叫，引起店內騷動。

林嫌因而將目標轉移到顧客陳男，朝陳男左手、頸部猛力揮砍，陳男因而受傷。林嫌接著再返回櫃臺，向蹲坐的蔡女揮砍10刀，造成蔡女左上臂、頭皮及頸部等處受有刀傷。

此時，受傷的陳男趁機到2樓拿滅火器，下樓後朝林嫌噴射，林嫌受迫後退到店外逃跑，陳男追上與另一名男性路人聯手將林嫌壓制在地。過程中，該名路人頭部也遭劃傷。

林嫌在法院審理時，辯稱無殺人犯意。但他在警訊時供稱，「我的情緒失控，我想要將被害人殺死」。

宜蘭地院指出，林嫌並未持有身心障礙相關證明，經送交鑑定後，林嫌涉案時也並無任何精神障礙或心智缺陷情況。

宜蘭地院表示，林嫌涉案手段凶殘，惡性重大，幸被害人防衛得當倖免於死，犯後又未與3名被害人達成和解，依殺人未遂罪嫌，判處12年徒刑；另依傷害罪嫌判4月徒刑，得易科。全案可上訴。（編輯：戴光育）1080116