肯定改過自新 蔡清祥表揚往生更生人

（中央社記者蕭博文台北16日電）綽號「黑馬」的前四海幫堂主陳興餘多次入監，出獄後開設公司照顧其他更生人，本月初因病過世。法務部長蔡清祥感佩其改過自新事蹟，今天向陳的遺孀致意並頒發表揚狀。

法務部發布新聞稿指出，陳興餘因大小案頻繁進出監獄，歷經30餘年鐵窗生涯。他的女兒曾說，「我爸爸對台灣觀光景點，一點都不熟悉，但是你問他台灣有哪些監所，他就非常的清楚。」

民國102年，陳興餘出獄後因幫派與牢獄的背景，就業路上四處碰壁，藉由更生保護會基隆分會提供的新台幣40萬元小額創業貸款，加上妻子向友人借的60萬元，成立潔安企業社有限公司。

陳興餘員工數從最初的3名到現在已經有約5、60位，其中更生人有一半之多，並提供來自單親家庭人士或精障、身障人士等弱勢工作機會。

新聞稿提到，陳興餘擔任基隆市更生互助協會理事長，積極投入協助更生人互助、輔導等工作，幫助更多更生人復歸社會。

蔡清祥感佩陳興餘改過自新及幫助更生人的事蹟，今天親自前往基隆市的潔安企業社公司探訪遺孀致意，並致頒表揚狀，感謝及表彰「黑馬」幫助更生人復歸社會，貢獻良多，殊值感佩。

蔡清祥並勉勵在場其他更生人員工，要效法「黑馬」的胸懷及精神，改過自新，繼續努力，並藉由「黑馬」的例子，向社會宣示法務部的「援助家庭」政策。

蔡清祥說，援助家庭方案搭配現有家庭支持方案，希望進一步對收容人家庭提供援助，讓這些家庭也如同「黑馬」遺孀一樣，成為收容人改過向善時的堅強後盾，也讓收容人感受到政府對家庭的援助，堅定其出獄後重新做人的意志。

新聞稿最後提到，法務部會用實際行動告訴更生朋友，只要犯錯後願意悔改，社會大眾也會重新接納更生朋友，並給予掌聲及鼓勵。（編輯：張銘坤）1080116