雲檢查獲熱銷減肥藥含瀉劑 違反藥事法偵辦

（中央社記者葉子綱雲林縣16日電）雲林地檢署今天晚間宣布，查獲市售熱銷的俏變、多燕瘦兩款減肥藥，含有瀉劑成分，以違反藥事法，傳喚多名嫌疑人及證人，以新台幣5萬元至120萬元不等金額交保候傳。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，在屏東、台中等地查獲市售熱銷商品「俏變青蘋果酵素片」、「多燕瘦（Dayeonsu）益生菌酵素錠」兩款減肥藥，含有瀉劑Desacetyl bisacodyl成分，違反藥事法。

她說，雲林地檢署檢察官沈郁智指揮調查局中區機動站、會同衛生福利部食品藥物管理署、台中市及屏東縣衛生局，日前在台中、屏東等地當場查扣多燕瘦益生菌酵素錠成品44萬1520顆、半成品1320.63公斤、契約書、帳冊、進銷貨紀錄等，並傳喚多名嫌疑人及證人出庭。

偵辦檢察官對嫌疑人等複訊後，多燕瘦減肥服務上海總公司吳姓代表，主動繳回犯罪所得新台幣100萬元，諭知以10萬元交保；台中市多燕瘦行銷公司葉姓負責人主動繳回30萬元，諭知10萬元交保；其餘屏東縣某生醫公司洪姓總監、黃姓廠長及雲林某家廠商李姓負責人、多燕瘦健康事業公司何姓負責人等，分別以120萬元至5萬元不等金額交保候傳。

雲林檢方獲報，雲林這家廠商涉嫌使用多個網路通道以食品名義陳列、販售俏變青蘋果酵素片、多燕瘦益生菌酵素錠，這兩款減肥藥疑似偽藥，經循線查獲，隨機取樣送驗發現含有瀉劑Desacetyl bisacodyl成分。

雲林檢方調查發現，多燕瘦減肥服務上海總公司吳姓代表，從中國大陸引進核心原料，交由屏東縣某生醫公司在台製造，委託雲林的廠商、台中多燕瘦事業等經銷，並透過韓國知名健美明星代言，產品在韓國、越南及新加坡等地熱銷。

黃怡華表示，這款產品未獲得主管機關製造許可，外盒未標示藥品字號，也無西藥成分說明，療效、副作用及安全性都未經證實，食用後恐影響健康，全案已杜絕大批偽藥流入市面，籲請民眾切勿再受騙或購買來路不明產品。（編輯：翁翠萍）1080116