國道3大車事故 駕駛1死2輕重傷

（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）國道3號南下136.2公里西湖路段，今天凌晨發生2輛大貨車與一輛聯結車撞擊事故，3車駕駛都受困車內，苗栗縣消防局獲報馳援送醫，其中一人死亡，2人輕重傷。

苗栗縣消防局凌晨1時許接獲通報，國道3號南下136.2公里，西湖至通霄路段發生車禍事故，3名駕駛受困車內，立即派遣西湖、後龍、苗栗、特搜等多個分隊前往搶救。

消防隊員抵達現場，發現是2輛營業用大貨車與一輛載運汽車的聯結車事故，貨物散落車道，現場一片狼籍；其中，聯結車因撞擊力道過大，導致車頭扭曲變形、宛如廢鐵，44歲徐姓駕駛受困其中，立即動用破壞器材，將人救出車外，但已沒有呼吸和心跳，經送醫急救仍傷重不治。

另外，31歲王姓貨車司機被救出，頭部有明顯撕裂傷，66歲沈姓司機則是輕微擦傷，2人意識清楚。

險遭波及的後方駕駛指出，當時看到聯結車和貨運車行車路線搖晃，隔沒多久，2部車就發生碰撞，後方貨運車剎車不及，也追撞上去。

國道第二大隊副大隊長鄧明隆表示，整起事故造成1人死亡、2人受傷，詳細肇事原因，仍有待進一步調查。

由於3部事故車輛都為大型車種，現場車輛零件和貨物散落一地，也波及北上車道，因此北上封閉中內線車道、南下車道暫時全線封閉，造成車流嚴重回堵，直到凌晨3時20分才開放通車，至清晨6時許才將現場清理完畢。1080118

國道3號南下136.2公里西湖路段，18日凌晨發生2輛大貨車與一輛聯結車撞擊事故，3車駕駛都受困車內，釀成1死2輕重傷，現場貨物四散，一片狼籍。中央社記者管瑞平攝108年1月18日