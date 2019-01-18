貨車國道失控釀3大車事故 聯結車駕駛夾困亡

（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）國道3號苗栗西湖路段今天凌晨發生3輛大型重車連環撞擊事故，造成3名駕駛1死2輕重傷。其中聯結車徐姓駕駛夾困車內慘死，家屬得知噩耗不敢置信，盼檢警調查釐清事故原因。

這起事故發生在今天凌晨一時許，由沈姓男子（66歲）駕駛的物流大貨車行經國道3號南下136.1公里苗栗西湖路段，疑突然失控衝撞內側護欄，隨即彈往中外側車道與載運8輛轎車的大型聯結車撞擊，後方另一輛大貨車疑閃避不及再追撞上，現場一片混亂。

事故發生後，3車駕駛都受困車內，但大型車輛車身、零件和貨物散落一地，也波及北上車道，警方獲報暫時封閉北上部分車道及南下所有車道處理，雙向車流嚴重回堵，趕赴現場的救難器材、救護車輛也一度被卡在車陣中。

消防隊員抵達車禍現場，陸續將3名受困駕駛救出，其中聯結車徐姓駕駛（44歲）頭顱破裂、身體多處變形，已無生命跡象，送醫宣告不治；後方追撞的貨車王姓駕駛（31歲）頭部撕裂傷，失控自撞護欄的沈男則輕微擦傷，2人意識清楚送醫救治。

不幸身亡的徐姓駕駛家住台南，與妻子育有一女，現已就讀高中，是家人眼中的好丈夫、孝順兒子。徐妻指出，丈夫擔任職業大車司機10餘年，因為薪水較高、夜間交通相對順暢，選擇開夜班車，但週六日都有固定休假。

徐妻頻頻拭淚說，丈夫每天傍晚5時多出門要上班的時候，她才剛下班回家，有時見不到面，但夫妻感情一直很好，昨天晚間還通過電話，豈料竟天人永隔；徐男父親悲慟說，兒子很孝順，為就近照顧父母，選擇在老家附近租屋，如今卻白髮人送黑髮人，「現在只希望能查明車禍原因」。

國道警察局第二大隊副大隊長鄧明隆指出，肇事沈姓駕駛坦承失控自撞護欄後發生事故，初步調查無酒駕問題，但由於聯結車徐姓駕駛已死亡，另一輛大貨車駕駛也頭部受創仍在醫院觀察中，目前僅有一人單方面說詞，加上肇事貨車未有行車記錄器，將搜集相關跡證，報請檢方相驗後，依業務過失致死罪嫌將沈姓駕駛移送偵辦，釐清事故經過及相關責任。

巧合的是，該路段3天前也曾發生聯結車事故意外，一輛同樣載運8輛汽車的拖板聯結車，行經國道3號南下134公里處，在外側車道失控追撞前方大貨車，所幸未釀重大傷亡。（編輯：張銘坤）1080118