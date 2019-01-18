陳昱安殺父判死定讞6年 看守所內橡皮筋勒脖自盡

殺父案死刑犯陳昱安18日上午在台北看守所內，以橡皮筋勒脖子自盡。圖為台北看守所。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃旭昇、劉世怡新北18日電）殺父案死刑犯陳昱安今天上午在法務部矯正署台北監獄分監（台北看守所內）以橡皮筋勒脖子自殺；檢方相驗死因，初步排除外力介入，遺體將發交家屬處理，但無家屬出面。

台北看守所副所長黃正勇受訪說，上午舍房點名時發現陳昱安缺席，進舍房發現陳昱安倒臥舍房內，脖子上有約40多條橡皮筋勒住脖子。調閱監視器發現，陳昱安約是凌晨1時40分以橡皮筋勒住脖子後躲在棉被裡，但舍房內另一受刑人熟睡未發現。

37歲的陳昱安公元2010年9月13日不滿父親叫他外出工作，持菜刀、生魚片刀瘋狂砍殺父親致死，2013年1月最高法院依殺害直系血親尊親屬罪判處死刑定讞。

中華民國刑法規定，殺直系血親尊親屬者，處死刑或無期徒刑。

法務部受訪表示，陳昱安自殺與等待6年仍等不到執行槍決沒必然關係，自殺原因由權責轄區檢方偵查。

台北看守所人員上午發現狀況後緊急處理，先請所內醫師急救，同時報請新北市政府消防局執行救護任務。

救護車上午7時許到場後發現，陳昱安脖子有橡皮筋，已無呼吸、心跳等生命跡象，緊急送亞東紀念醫院急救，但仍回天乏術。

台北看守所報請台灣新北地方檢察署相驗調查，檢察官請新北市府警察局土城分局鑑識警員到醫院協助相驗。

新北檢表示，經初步相驗，無外力介入造成死亡，應是自殺，將通知家屬處理後事。

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