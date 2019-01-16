燒死6親友案 翁仁賢出庭咆哮兄長

（中央社記者蕭博文台北16日電）男子翁仁賢除夕燒死父母親友，造成6死4傷，二審遭判死刑。案經最高法院發回，高院更一審今天開庭，翁男出庭朝倖存的四哥咆哮，全案辯論終結，訂2月20日宣判。

54歲的翁仁賢不滿父親偏心，民國105年2月7日除夕夜，在桃園市龍潭區自家，趁父母及親友共16人圍爐時，持汽油衝進屋內縱火，造成父母、2名姪兒、姪兒的妻子及看護共6人死亡，另4人灼傷。

翁仁賢一、二審均被判死刑，案經最高法院發回，台灣高等法院更一審今天開庭，翁仁賢出庭前朝媒體比出不雅手勢，庭訊時行使緘默權，不時閉目、冷笑，甚至當庭對倖存的四哥翁仁平咆哮「你想跟我對罵嗎？」

蒞庭的公訴檢察官主張，翁仁賢所為天地難容，犯後毫無悔悟，求其生而不可得，請求法院維持死刑判決。

翁仁賢辯護律師則表示，受命法官曾德水於準備程序時，訊問翁仁賢對死刑有什麼看法、在看守所與同學相處情況等量刑事由，已超出法律所規定的準備程序內容，質疑有違公正、中立、無偏頗等原則。

翁仁賢的律師還說，翁仁賢庭訊多次保持緘默，是行使法律賦予的權利，不得做為量刑參考，審理應嚴守正當法律程序，請求法院依法審判。

曾德水則當庭表示，翁仁賢開庭時曾坐在地上，包括今天合議庭到庭、宣示其他判決時也不起立，對法庭不敬，況且本案是否屬於情節重大之罪是爭點，如何量刑也是重點，在準備程序中提出難道就是違反公平法院原則。

另方面，翁仁賢四哥翁仁平到庭表示，動物尚知反哺，翁仁賢連畜牲豬狗不如，竟在圍爐之夜痛下毒手，迄今仍將責任推給家人，翁仁賢聞言不滿，多次當庭朝胞兄咆哮。

審判長庭末諭知全案辯論終結，訂於2月20日上午10時宣判。（編輯：李亨山）1080116