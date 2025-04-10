前法官曾德水遭評未達良好 勝訴獲重新審議機會

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（中央社記者劉世怡台北10日電）前法官曾德水不服司法院變更職務評定結果為「未達良好」，提起再復核也遭駁，進而提起行政訴訟但敗訴。最高行政法院今天改判撤銷再復核決定，由司法院另組委員會重為適法審議。

最高行政法院指出，曾男於民國105年的職務評定結果，由司法院逕予變更職務評定結果，改列未達良好，最終仍須由當時的院長許宗力核定，且依法官職務評定辦法規定，許宗力對於法官職務評定有最終的決定權。

判決指出，許宗力曾參與改列未達良好評定的作成，於審議本件再復核事件時即應自行迴避，卻未迴避，仍擔任再復核委員會的委員並任主席，顯然違反迴避規定，違反迴避義務的委員會作成的再復核決定，即屬違法。

最高行政法院指出，將原判決廢棄、再復核決定撤銷，全案確定，由司法院另組再復核委員會重為適法的審議。

曾德水為司法官訓練所15期結業，任職法官期間，曾辦理前總統陳水扁及馬英九相關案件，並在承審外國人被控永和殺人分屍案，親赴現場勘察。

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全案緣於，曾德水審理案件時向被告提及「上訴有沒有效，你要回去想」等語，台灣高等法院兩度考績打「良好」，但司法院決議改列「未達良好」，曾男提起再復核也遭駁回，進而提起行政訴訟。

一審台北高等行政法院判決曾德水敗訴，經最高行政法院發回，北高行更一審仍判曾德水敗訴；曾德水不服再度上訴，最高行政法院今天做出判決，全案確定。（編輯：蕭博文）1140410