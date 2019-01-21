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做SPA背部臀部灼傷 女子怒告店家過失傷害

最新更新：2019/01/21 20:51
一名朱姓女子去年底在竹北某SPA店按摩做岩盤浴紓壓，但因太累而睡著，被美容師叫醒時發現全身無力，照鏡子發現背部、屁股都紅了，詢問店長才知岩盤機被設定為攝氏85度，但一般正常設定的標準溫度應為65度到70度，朱女怒控店家及美容師業務過失傷害。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真　108年1月21日
一名朱姓女子去年底在竹北某SPA店按摩做岩盤浴紓壓，但因太累而睡著，被美容師叫醒時發現全身無力，照鏡子發現背部、屁股都紅了，詢問店長才知岩盤機被設定為攝氏85度，但一般正常設定的標準溫度應為65度到70度，朱女怒控店家及美容師業務過失傷害。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真　108年1月21日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣21日電）新竹一名朱姓女子去年12月在竹北某SPA店按摩時，不小心在攝氏85度的岩盤上躺著睡著，被叫醒時背部與臀部一、二度灼傷，怒告店家與美容師業務過失傷害。

店家表示，經與朱女2次調解不成，但公司有誠意持續溝通，賠償部分可提供具體單據，繼續協調，若朱女想結算在店家的課程，公司也會協助結算退款，公司有誠意溝通，盼獲圓滿的解決方案。

朱女表示，她是該店10多年的會員，去年12月去做SPA時，做了岩盤浴紓壓，但因太累而睡著，30分鐘後被美容師叫醒，發現全身無力，照了鏡子才發現背部、屁股都紅了，詢問店長才知岩盤機被設定為85度，超過正常設定標準溫度65度到70度。

朱女事後到醫院就診，確診他的背部與臀部受到30%的一、二度灼傷，氣得怒控店家及美容師業務過失傷害。

朱女說，燙傷後無法躺著睡，10多天只能趴睡，事後光醫美費用就超過新台幣16萬元，事後店家卻只願賠償6萬多元，令她受挫又覺得不受尊重，雙方經2次調解仍未有共識。（編輯：李錫璋）1080121

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