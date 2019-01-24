苗栗槍擊案8小時偵破 男不滿遭嘲笑開槍殺人

苗栗縣頭份市23日晚間傳出槍擊案，29歲徐姓男子中彈身亡，警方連夜追緝，在8小時內逮捕到行兇的林姓男子（左），他供稱與死者是朋友關係，不滿對方常嘲笑他，相約談判，引爆殺機。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年1月24日

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣頭份市23日晚間傳出槍擊案，29歲徐姓男子中彈身亡，警方連夜追緝，在8小時內逮捕到行凶的林姓男子，他供稱與死者是朋友關係，不滿對方常嘲笑他，相約談判，引爆殺機。

頭份警分局23日晚間7時30分許接獲民眾報案，頭份市蟠桃里活動中心後方停車場，有一名男子倒臥在血泊中，員警趕往查看，發現徐男左上臂、右後背和腹部各有一個彈孔，經送醫急救，仍傷重不治。

警方立即封鎖現場，派出蒐證小組進行地毯式搜索，在地上找到3個彈殼，並發現一部自小客車，疑似涉案交通工具，進一步調閱路口監視器畫面，找出嫌犯逃逸路線，頭份分局立即組成專案小組，連夜緝兇。

專案小組兵分多路，今天凌晨3時45分，成功策動林嫌（30歲）主動前往分局投案，並順利取得一把做案用改造手槍。

林嫌到案後供稱，和死者原本是多年朋友，他在2年前發生車禍右腿骨折，不良於行，走路跛腳，屢遭死者揶揄嘲笑，加上日前喝酒後，雙方在臉書發文互嗆「來輸贏呀」，引發不滿。

警方調查，雙方於23日晚間6時相約出面談判，徐姓死者由鄒姓和王姓友人陪同到場，卻遲遲等不到林嫌，徐姓死者獨自1人走出蟠桃活動中心時，剛好碰到林嫌搭乘黃姓友人車輛到場；林嫌當時先對空鳴1槍，看到徐男手持西瓜刀衝過來，再持槍朝他的身體開了2槍，死者中彈倒地後，林嫌隨即搭乘友人車輛逃逸。

警方表示，林嫌聲稱，當時是一時情急才會開槍，全案依殺人及槍砲彈藥刀械條例等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：吳佳穎）1080124

苗栗縣頭份市23日晚間傳出槍擊案，29歲徐姓男子中彈身亡，現場遺留彈殼，警方連夜追緝，24日凌晨成功策動行兇的林姓男子投案。中央社記者管瑞平攝 108年1月24日