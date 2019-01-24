攻占行政院案 江宜樺作證：支持警依法驅離

太陽花學運「攻占行政院」案，前行政院長江宜樺（前左2）24日到台北地方法院作證。他指出，民眾323攻占行政院當晚，警政署表示要依法驅離，他表示支持。中央社記者林長順攝 108年1月24日

（中央社記者林長順台北24日電）太陽花學運「攻占行政院」案開庭，前行政院長江宜樺今天到台北地方法院作證。他指出，民眾323攻占行政院當晚，警政署表示要依法驅離，他表示支持。

太陽花學運323學生攻占行政院遭驅離，前立委周倪安向法院自訴時任台北市警察局長黃昇勇殺人未遂，台北地方法院今天傳喚江宜樺到庭作證。律師尤伯祥擔任周倪安的自訴代理人。

由於法院職務調動，合議庭改由法官林孟皇擔任審判長。林孟皇表示，他曾認同太陽花學運，但他尊重法官倫理分際，自承沒有偏見，不會自請迴避。

律師多次詢問是否「下令」驅離攻占行政院的群眾，並指前總統馬英九的新書也提到「江宜樺下令驅離」。江宜樺指出，警政署長王卓鈞3月23日晚間打電話給他，表達警方將依法驅離，他當時表示「支持」，並「希望」群眾在天亮前離開行政院。

對於驅離過程中發生流血事件，江宜樺指出，他對此覺得遺憾、心痛，現場由現場指揮官判斷，他無法預知細節，但承認有個別警察警械使用過當，當時已要求警政署徹查。

至於至今為何仍查不到動手警員，江宜樺表示，凡事講求證據，4年多來換過幾任台北市長、行政院長，「難道他們會故意隱匿？」（編輯：李錫璋）1080124