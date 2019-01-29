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法務部：加速推動少年輔育院改制學校

最新更新：2019/01/29 19:21

（中央社記者劉世怡台北29日電）法務部今天表示，全力推動少年輔育院改制學校工作，確保兒少受教權與一般學校相同，研議成立彰化少年矯正學校籌備處、桃園少年矯正學校籌備處。

法務部晚間發布新聞稿指出，「兒少保護」為社會安全網的重要環節，提供誤入歧途的少年一個教育資源更為充沛、減少社會歧視發生的環境，更是「兒童權利公約」重要內涵之一。

感化教育執行機構「法務部矯正署桃園少年輔育院」、「法務部矯正署彰化少年輔育院」原規劃於民國92年7月成立桃園及彰化少年矯正學校，惜因當時中央政府財政困難，因而未能完成改制工作。

法務部長蔡清祥上任後，為提升司法的兒少保護、強化社會安全網密度，非常重視少年感化教育的成效，責成矯正署以分階段為目標，全力推動少年輔育院改制學校工作。

法務部次長陳明堂日前督導召開第一次研商會議，會中已朝短期內增置教師，以確保兒少受教權與一般學校相同，並研議成立彰化少年矯正學校籌備處、桃園少年矯正學校籌備處等事宜，本週則由蔡清祥召集會議討論，具體指示加速相關改制期程的進展。

法務部將於2月份邀請教育部及相關機關，共同參與研商具體方案，除促進政策的妥適周全，並積極推動改制事宜。

兒少為國家未來的棟梁，司法的兒少保護工作攸關國家人權保護、社會安全的發展，良好的感化教育，更是誤入歧途少年未來的希望，法務部將持續邀請司法、教育、學術及社會各界共同參與及協助少年矯正學校的成立工作，盡快達成矯正學校化的目的。（編輯：李錫璋）1080129

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