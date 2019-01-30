闖診所刺死牙醫 男一審判無期徒刑

（中央社記者蘇木春台中30日電）台中市一名賴姓男子去年5月涉持刀到妹妹工作的牙醫診所，竟因故持刀刺殺王姓牙醫致死，還刺傷診所2名職員，台中地院今天依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

34歲賴姓男子去年5月24日下午涉持刀到台中市南區一家牙醫診所，找尋在診所內工作的妹妹。因賴父事先打電話告知女兒迴避，賴嫌到診所內找人受阻，突然拿出折疊刀，刺向診所羅姓櫃檯人員頸部，另一名翁姓護理人員出來查看，也被賴嫌持刀刺向右胸。

診所內王姓牙醫師聽到呼救後，自診間走向櫃檯查看，賴男竟朝他頸部刺殺，造成王男大量出血致死；賴男又折返櫃檯刺殺翁女，造成翁女氣管破裂，臉部、手部多處刺傷；羅女則趁隙逃跑，向外求救。

警方獲報趕到現場，利用辣椒水將賴嫌制伏後，帶回警局偵辦。賴嫌向檢警供稱，他與妹妹感情疏離，認為妹妹不拿錢貼補家用，又不幫忙整理家務，覺得不孝又對他不敬，並將自己的不順遂怪罪給妹妹。

檢方查出，賴嫌因曾罹患思覺失調症，接受門診治療約9年。3年前，他自認情況好轉未再就醫，但他未依規定辦理重新鑑定，身心障礙證明已被註銷，檢方依殺人罪嫌將他起訴。

台中地院審理時，賴嫌不願當面向王男家屬道歉，卻說「死後會到地下跟死者道歉」，並宣稱精神鑑定報告指他犯案時思覺失調、喪失行為能力，請求法官依法減刑。

台中地院今天宣判，依殺人罪判處賴嫌無期徒刑、褫奪公權終身，執行後監護5年。全案可上訴。（編輯：戴光育）1080130