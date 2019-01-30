政院前玩槍誤擊案逮4人 警：無關政治

4名20餘歲男子30日上午開車行經行政院前方路口，因在車上把玩道具槍時不慎擊發，空包彈彈殼掉落車道，警方中午在萬華區旅店逮人，全案依法送辦。台北市警察局中正一分局副分局長汪大宇（圖）表示，初步調查無關政治因素。中央社記者黃麗芸攝 108年1月30日

（中央社記者黃麗芸台北30日電）4名20餘歲男子今早開車行經行政院前方路口時，因在車上把玩道具槍不慎擊發、掉落空包彈彈殼，警方中午在萬華區旅店逮人，初步調查無關政治因素，全案依法送辦。

警政署保六總隊員警上午7時30分許在靠近行政院前的中山北路、忠孝東路口馬路上，發現一枚空包彈彈殼，隨即通知轄區台北市警察局中正一分局協助偵辦，並掌握一輛車涉有重嫌。

經調閱監視器畫面以車追人，警方迅速於中午在北市萬華區環河南路二段一間旅店查獲涉案施姓、簡姓、曾姓和吳姓等4名男子，均年約在20至25歲間，部分人士有傷害前科。

警方調查發現，施男4人在信義區酒店飲酒結束，要返回萬華區旅店途中，行經中山北路、忠孝東路口時，坐在車輛後座的簡男把玩道具槍時不慎擊發，彈殼從車內拋出車窗外，掉落在忠孝東路一段的車道上。

中正一分局副分局長汪大宇表示，經初步調查，簡男等4人的犯案動機和政府機關及政治因素均無關聯。

全案查扣道具槍1把（含彈匣及6發道具彈）、道具彈1盒（剩36發）、開山刀1把和棒球棒1支。

警詢後將4人依刑法恐嚇危害公眾安全罪嫌移送台北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1080130

警方30日上午在行政院前方路口發現一枚空包彈彈殼，經調閱監視器畫面以車追人，中午在萬華區旅店逮捕4名20多歲男子，他們供稱是在車上把玩道具槍不慎擊發，全案依法送辦。中央社記者黃麗芸攝 108年1月30日