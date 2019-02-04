板橋凌晨傳縱火 70歲男涉燒前妻住處

板橋區新海路某公寓5樓梯間寵物飼料等雜物4日突然起火燃燒，消防人員到場後迅速撲滅火勢，幸無人員傷亡。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年2月4日

（中央社記者王鴻國新北4日電）板橋新海路某公寓5樓樓梯間今天凌晨傳火警，警消迅速滅火但懷疑是人為縱火，經警方調閱監視畫面查出是70歲的許男和前妻吵架，竟涉嫌買汽油縱火，訊後依公共危險罪送辦。

今天是除夕，警消凌晨0時34分接獲通報，板橋區新海路某公寓5樓樓梯間寵物飼料等雜物突然起火燃燒，消防人員到場後迅速撲滅火勢，無民眾傷亡，火調人員調查這起5樓樓梯間是人為縱火，於是轉轄區警方偵辦。

警方鑑識小組現場採證並詢問屋主得知曾與前夫有口角糾紛，懷疑是前夫故意縱火，警方於是調閱周邊監視器發現，許男酒後與家人口角負氣離開至新海路全國加油站購買汽油，涉有縱火之嫌，隨後於互助街附近逮捕許男，偵訊後依公共危險罪將許男移送法辦。（編輯：方沛清）1080204

板橋新海路某公寓5樓梯間4日凌晨發生火警，警方調閱監視畫面，查出70歲許男和前妻吵架，涉嫌買汽油縱火，訊後依公共危險罪送辦。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年2月4日