新北公寓凌晨瓦斯氣爆 5人受傷送醫

（中央社記者黃旭昇、魯鋼駿新北9日電）新北市板橋區一處公寓5樓凌晨發生瓦斯氣爆，造成5人受傷送醫，警消初判疑似一名女子引爆瓦斯釀災，但詳細氣爆原因還有待調查釐清。

新北市政府消防局透過簡訊通報表示，凌晨接獲報案，指板橋區新海路430巷一處公寓5樓疑似發生氣爆，立刻派員前往救援。

新北消防局長黃德清表示，警消抵達現場後，確認為建物5樓發生氣爆，造成氣爆戶全戶鐵窗、雜物震毀掉到1樓地面，屋內隔間牆、陽台外牆也都震倒。

警消初步調查，氣爆戶內當時共有2男、1女分別受輕重傷，其中女子傷勢較重，另有鄰居2人遭玻璃割傷，5人分別送往板橋亞東醫院及市立板橋醫院，均暫無生命危險。

警消初步調查，5樓氣爆戶共4人居住，氣爆當時楊姓女屋主不在家，屋內有28歲林姓長子、女友39歲李姓女子，以及23歲二兒子，楊女接獲通知趕回家中，發現家中物品已散落一地、一片狼籍。

根據楊姓女屋主向警消透露，李女前陣子因與男朋友、楊女的兒子分手，曾透露輕生念頭，懷疑是她開瓦斯輕生，但警消查看現場瓦斯桶內瓦斯存量不多，加上李女因送醫無法製作筆錄，暫時無法確認是瓦斯外洩或是開瓦斯輕生所致，詳細氣爆原因待進一步調查釐清。

由於氣爆造成住家物品散落四處，新北市政府環保局派遣數十名清潔人員到場進行環境清理；工務局也派結構技師至現場進行建築物結構受損勘查，及拆除受損外牆危險物件。

此外，新北市政府社會局派員至亞東醫院慰問傷者，並發送住院傷者慰問金；因氣爆造成鄰近住戶屋內部分毀損，已協助其中一戶3名住戶至旅社暫安置。（編輯：翁翠萍）1080209

影片來源：中央社

新北市板橋區一處公寓5樓9日凌晨發生瓦斯氣爆，造成氣爆戶全戶鐵窗、雜物震毀，屋內隔間牆、陽台外牆也都震倒，一片狼籍。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年2月9日

新北市板橋區一處公寓5樓9日凌晨發生瓦斯氣爆，造成5人受傷送醫，氣爆戶內物品噴飛掉落一樓地面，現場一片狼籍。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年2月9日

新北市板橋區一處公寓5樓9日凌晨發生瓦斯氣爆，造成5人受傷送醫，消防局獲報立刻派員前往救援，警消初判疑似一名女子引爆瓦斯釀災，詳細氣爆原因待進一步調查釐清。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年2月9日