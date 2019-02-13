菲再送台詐嫌至中國 法務部：甚感遺憾

（中央社記者蕭博文台北13日電）菲律賓昨天再將7名涉及跨境電信詐騙的台籍嫌犯遣送到北京，法務部今天表示甚感遺憾，並指中國所為無助於打擊犯罪、追查相關共犯及查扣犯罪所得，更已損及兩岸合作基礎。

菲國警方去年10月下旬根據中國公安提供的情資，在菲國北部小鎮鼎拉斯（Dingras）掃蕩一處可疑電信詐騙據點，共逮捕25名嫌犯。其中13人為台灣籍，其餘分別為中國籍和菲律賓籍。菲律賓移民局昨天清晨將其中7名台籍嫌犯遣送到北京。

法務部發布新聞稿表示，對於中國大陸一再無視於兩岸合作共同打擊犯罪的重要性，且一再忽視「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」規範，甚感遺憾。

法務部要求中國大陸儘速通報本件台籍嫌疑人人身自由受限制的相關事項，並依協議第12條規定同意並協助家屬探視，且應充分維護台籍嫌疑人的人身安全及相關訴訟上權益，以公平、公正，合法的方式進行調查。

新聞稿指出，為有效打擊跨境電信詐騙犯罪，法務部已與大陸委員會、外交部、內政部警政署、台灣高等檢察署等機關，自民國105年6月3日起成立「處理兩岸跨第三地電信詐騙案件跨部會協商平台」，整合各部會職權、強化共同打擊跨境詐騙犯罪效能及境外通報機制、推動「打擊跨境詐欺犯罪任務型聯絡官」計畫。

法務部表示，目前也已建制全國反電信詐騙犯罪資料庫，研商防範涉跨境電信詐欺案件的國人返國後即再次出境犯案的機制。

此外，在刑法沒收新制實施後，查扣犯罪所得件數、金額，均已大幅提高；電信詐欺集團在適用修正後的組織犯罪防制條例及洗錢防制法後，也得以宣告強制工作及科以重刑的方式嚴懲，以遏止不法。

新聞稿最後提到，法務部所屬檢察機關對此類犯罪仍將持續嚴予訴追，求處重刑，也再次呼籲國人切勿抱持僥倖心態，在國內外從事跨境電信詐騙不法行為，以免害人害己，後悔莫及。（編輯：黃世雅）1080213