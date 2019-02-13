疑吊掛板模掉落砸中 高雄工地工人不治

（中央社記者王淑芬高雄13日電）高雄市政府新建工程處興建的高齡整合長期照護中心工程今天於工地吊掛板模時不慎掉落砸傷工人，致全身多處骨折重傷不治，高雄市勞檢處派員勘查並已勒令工程停工。

高雄市消防局在下午2時半許獲報，市府新建工程處辦理高齡整合長期照護中心新建工程，疑施作吊掛板模不慎掉落砸傷工人。

新建工程處指出，高齡整合長期照護中心工程進度逾80%，預計5月完工；今天承包商進行板模吊掛工程，疑吊掛時機具重心不穩，致板模掉落砸傷地面的工人。

高雄市府勞檢處長許峯源表示，已派員到現場勘查，並依法勒令停工。

長照整合照護中心主體結構於2017年8月動工，將興建地下2層、地上10層，預計可以提供約500床特殊罕見疾病長照照護。（編輯：吳佳穎）1080213