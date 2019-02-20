寄毒馬來西亞被攔截 檢方起訴3人販毒集團

（中央社記者蘇木春台中20日電）陳姓男子等3人組成販毒集團，去年4月將1萬多顆一粒眠毒品，以洋娃娃為掩護郵寄到馬來西亞準備販賣，貨品被當地海關攔截，3人被台灣警方循線查獲，檢方今天依毒品罪嫌起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指26歲陳姓、26歲鍾姓與24歲曹姓男子組成販毒集團，先由陳姓與曹姓男子民國107年4月初兩度駕車到台南市某汽車旅館，向真實身分不詳、綽號「阿賢」的男子，以新台幣13萬2930元購入俗稱「一粒眠」第三級毒品硝甲西泮1萬8990顆。

再由鍾姓男子負責將硝甲西泮分裝成4箱，上層再放入洋娃娃做偽裝後，準備郵寄到馬來西亞，以馬來西亞幣5萬元（折合新台幣約40萬元）價格，出售給當地藥頭「蜜雪兒」。

107年4月14日及16日，陳男與鍾男分兩次搭乘白牌計程車前往台中市大肚區一家郵局，將4箱毒品以品項「仿真娃娃」寄送至「蜜雪兒」指定的馬來西亞地址，曹男並先在同年4月6日搭機赴馬來西亞準備收取貨品。

但販毒集團郵寄至馬來西亞的貨品，在入境當地海關時，被吉隆坡國際機場海關執法組查獲，曹男在當地等待多日貨品未到，返台與陳男及鍾男前往郵局查詢貨品下落，而被警方循線查獲。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、駐馬來西亞代表處蒐證照片與查扣物品，今天依毒品罪嫌將陳男等3人起訴。

毒品危害防制條例規定，製造、運輸、販賣第三級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科新台幣700萬元以下罰金。（編輯：翁翠萍）1080220