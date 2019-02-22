更多編輯台推薦新聞：
同婚專法通過後 陸港澳同志來台登記結婚仍困難
政治

同婚專法通過後 陸港澳同志來台登記結婚仍困難

雪霸山林火警讓垃圾現形 260餘麻布袋徵志工揹下
生活

雪霸山林火警讓垃圾現形 260餘麻布袋徵志工揹下

嚴防非洲豬瘟東南亞動起來 各國措施一次看
國際

嚴防非洲豬瘟東南亞動起來 各國措施一次看

16歲瑞典女孩為罷課救地球辯護 批政治人物不作為
國際

16歲瑞典女孩為罷課救地球辯護 批政治人物不作為

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

情輕累犯加重其刑違憲 法務部著手修法

最新更新：2019/02/22 19:48

（中央社記者劉世怡台北22日電）司法院大法官今做出第775號解釋，認定犯罪情輕累犯一律加重其刑違憲。法務部次長陳明堂受訪指出，會依照大法官第775號解釋意旨著手修法，交由刑法主責的檢察司同仁辦理。

司法院秘書長呂太郎指出，大法官今天做出第775號解釋，刑法第47條第1項規定「受徒刑執行完畢，5年之內再犯有期刑徒之罪者為累犯，加重本刑1/2」，大法官認定沒有違憲，但累犯犯罪情輕者（適用刑法第59條）原可減輕其刑，卻仍加重最低本刑的個案，明顯過苛侵害人身自由，違反憲法罪刑相當及比例原則，宣告違憲。

呂太郎說，法務部從今天解釋公布起2年內，依第775號解釋意旨修法。在修法前，為避免發生罪刑不相當的情形，法官就個案應依解釋意旨，裁量是否加重最低本刑。

此外，受刑人被判刑定讞入獄後，又被發現符合累犯規定，遭檢察官發現聲請加重刑度部分，也就是刑法第48條前段規定：「裁判確定後，發覺為累犯者，依前條之規定更定其刑。」呂太郎說，這部分違反憲法一事不再理原則，認定違憲。法條自今起失效，換句話說，未來判決定讞後，如果被發覺累犯，不可以再進行「追殺」。

陳明堂受訪指出，修法期間為2年，已將剛剛公布的大法官第775號解釋相關資料，交由主責的檢察司同仁，同仁將著手就刑法47條第1項規定內容進行研究修法；至於刑法48條更定其刑部分，因今起失效，檢察官若發現判刑定讞的累犯，將不會向法院提出聲請進行「追殺」。（編輯：戴光育）1080222

地機族