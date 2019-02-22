累犯加重處罰違憲 立委憂被誤解替罪犯減刑

（中央社記者王揚宇台北22日電）累犯不分情節一律加重其刑，大法官今天宣告違憲；立委周春米擔心，這恐對社會對於應該要從重量刑的感情產生距離；立委蔡易餘則說，怕外界誤解是要替犯罪行為人減輕刑責。

司法院大法官今做出第775號解釋，認定犯罪情節輕微累犯一律加重其刑違憲，過苛侵害人身自由，違反憲法罪刑相當及比例原則，法務部2年內須修法，法官則依個案自行裁量。

曾經擔任過法官的民進黨立委周春米接受中央社記者訪問時指出，就法院的實務經驗來看，常被累犯的問題所困惑，法官在查案子，因為一個前科紀錄沒有看到、累犯沒寫到，就被撤銷發回，造成實務上很大的困擾。

周春米指出，大法官有其法理，實務上有它的運作，現在解釋文出來，或許人民會認為，在目前法院的量刑普遍過輕的情況下，如果有前科卻又不謹慎再犯案，民眾或許會認為從重量刑有合理性，這號解釋文出來，可能跟社會對於應該要從重量刑的感情有點距離，要怎麼調整還要努力。

律師出生的民進黨立委蔡易餘說，大部分的累犯屬於重複犯罪，例如詐欺、竊盜、賭博等，這部分加重其刑有其必要，但如果前犯屬於小罪，例如偷一個小東西，後犯是殺人罪，按刑法第47條第1項規定，會使得後面這個罪被判得很重，就可能會有大法官所說的情況。

蔡易餘指出，這號解釋出爐後，他擔心普羅大眾或許會誤解為是要替犯罪行為人減輕刑責，建議立法者可利用這2年的時間，把相關態樣定義的更明確，也建議法官在修法完成前，不要輕易使用釋字775號解釋，應視案件的罪刑輕重進行實際判斷。

律師出身的國民黨立委吳志揚說，目前要修法加重虐兒、酒駕累犯或再犯的刑責，擔心會不會因為這個解釋出來後，法務部就不敢修法；解釋文本身還有得研究，他相信應該會有法律學者不大認同，這也要考慮一下各國的案例。

司法院祕書長呂太郎今天指出，刑法第47條第1項規定「受徒刑執行完畢，5年之內再犯有期刑徒之罪者為累犯，加重本刑1/2」，大法官認定沒有違反憲法一行為不二罰原則，也就是累犯加重其刑，並無違憲。

但是若是不分情節，累犯一律加重最低本刑，就算累犯適用刑法第59條所指的犯罪情輕、可憫恕，原可減輕其刑，仍加重其刑的情況，明顯過苛侵害人身自由，已違反憲法罪刑相當及比例原則，就此部分，法務部從今天解釋公布起2年內，須修法，在修法前，法官就個案依此解釋意旨，裁量是否加重最低本刑。（編輯：楊凱翔）1080222