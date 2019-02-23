更多編輯台推薦新聞：
同婚專法通過後 陸港澳同志來台登記結婚仍困難
政治

同婚專法通過後 陸港澳同志來台登記結婚仍困難

雪霸山林火警讓垃圾現形 260餘麻布袋徵志工揹下
生活

雪霸山林火警讓垃圾現形 260餘麻布袋徵志工揹下

嚴防非洲豬瘟東南亞動起來 各國措施一次看
國際

嚴防非洲豬瘟東南亞動起來 各國措施一次看

16歲瑞典女孩為罷課救地球辯護 批政治人物不作為
國際

16歲瑞典女孩為罷課救地球辯護 批政治人物不作為

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

累犯加重處罰違憲 法官認未真正解決問題

最新更新：2019/02/23 00:57

（中央社記者陳朝福高雄23日電）司法院大法官昨天做出第775號解釋，認定犯罪情輕累犯一律加重其刑違憲。高雄地院庭長陳松檀認為，審理案件發現刑法有關累犯加重處罰規定不明確，釋字775號未真正解決問題。

陳松檀是這號釋憲案聲請人之一，他在審理案件中發現刑法有關累犯加重處罰的規定不明確，對前案執行完畢的時點並無明確定義，所謂「徒刑執行完畢」的定義欠缺明確標準，可能造成犯罪多的反而比犯罪少的判得輕，也有可能造成鑽漏洞的被告反而吃香等扭曲現象。

陳松檀舉例假設甲、乙兩男共同犯下A案後，甲男經過判決定讞入監服刑，乙男又另犯BCD等案，待甲男刑滿出獄，乙男則犯多罪後假釋出獄，後來兩男又再犯下E案，會造成只犯下一案的甲男因已執行完畢出獄，被認定構成累犯，而犯多案的乙男卻會因還在假釋期間，不構成累犯，這樣並不公平。

陳松檀認為法條規定欠明確才聲請釋憲，認為明確性是憲法的重要原則之一，這號解釋認為把被認定為累犯的人全部一律加重這樣的規定有問題，但更上層的篩選累犯認定標準不明確，大法官並沒有處理到篩選認定要件的問題，對於釐清目前實務上見解的亂象可能沒有幫助。1080223

地機族