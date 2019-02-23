累犯加重處罰違憲 法官認未真正解決問題

（中央社記者陳朝福高雄23日電）司法院大法官昨天做出第775號解釋，認定犯罪情輕累犯一律加重其刑違憲。高雄地院庭長陳松檀認為，審理案件發現刑法有關累犯加重處罰規定不明確，釋字775號未真正解決問題。

陳松檀是這號釋憲案聲請人之一，他在審理案件中發現刑法有關累犯加重處罰的規定不明確，對前案執行完畢的時點並無明確定義，所謂「徒刑執行完畢」的定義欠缺明確標準，可能造成犯罪多的反而比犯罪少的判得輕，也有可能造成鑽漏洞的被告反而吃香等扭曲現象。

陳松檀舉例假設甲、乙兩男共同犯下A案後，甲男經過判決定讞入監服刑，乙男又另犯BCD等案，待甲男刑滿出獄，乙男則犯多罪後假釋出獄，後來兩男又再犯下E案，會造成只犯下一案的甲男因已執行完畢出獄，被認定構成累犯，而犯多案的乙男卻會因還在假釋期間，不構成累犯，這樣並不公平。

陳松檀認為法條規定欠明確才聲請釋憲，認為明確性是憲法的重要原則之一，這號解釋認為把被認定為累犯的人全部一律加重這樣的規定有問題，但更上層的篩選累犯認定標準不明確，大法官並沒有處理到篩選認定要件的問題，對於釐清目前實務上見解的亂象可能沒有幫助。1080223