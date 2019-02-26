更多編輯台推薦新聞：
LINE新換機流程上線 2步驟簡單完成
科技

LINE新換機流程上線 2步驟簡單完成

幕後配樂擔任演奏替身 幸福綠皮書功臣是他
娛樂

幕後配樂擔任演奏替身 幸福綠皮書功臣是他

2019年奧斯卡完整得獎名單
娛樂

2019年奧斯卡完整得獎名單

法媒讚台北為街頭小吃之都 形容蚵仔煎像鹹鹹的吻
國際

法媒讚台北為街頭小吃之都 形容蚵仔煎像鹹鹹的吻

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

竹圍漁港漁船遭無名火吞噬 幸無人傷亡

最新更新：2019/02/26 09:51
桃園市大園區竹圍漁港一艘停靠岸邊的漁船，26日清晨突然發生大火，桃園市政府消防局獲報後緊急派員前往搶救，所幸並未造成人員傷亡。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年2月26日
桃園市大園區竹圍漁港一艘停靠岸邊的漁船，26日清晨突然發生大火，桃園市政府消防局獲報後緊急派員前往搶救，所幸並未造成人員傷亡。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年2月26日

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市大園區竹圍漁港一艘停靠岸邊的漁船，清晨突然發生大火，桃園市政府消防局獲報後緊急派員前往搶救，所幸無人員傷亡，至於大火造成的財物損失及起火原因仍有待調查。

今天清晨，一艘停靠在桃園市大園區竹圍漁港岸邊的漁船，突然冒出熊熊火光，附近民眾發現後，緊急在清晨7時22分報案，消防局也派出10位消防隊員及消防、救護車輛前往搶救。

消防局表示，由於漁船為木造結構，船上又放有魚網等易燃燒物品，火勢一發不可收拾，隊員們抵達現場後，立即布水線進行搶救，並在8分鐘後迅速將火勢撲滅，不過整艘漁船已經面目全非。

消防隊員指出，大火撲滅後進行火場清理，並未發現有人員傷亡現象，所幸火勢也未波及兩旁停靠漁船，至於詳細的財物損失，以及漁船發生大火的原因，仍有待火災調查科進一步釐清。（編輯：張雅淨）1080226

桃園市大園區竹圍漁港一艘停靠岸邊的漁船，26日清晨突然起火，消防局獲報前往，由於漁船為木造結構，船上又放有魚網等易燃燒物品，火勢一發不可收拾，消防人員立即布水線，並在8分鐘後迅速將火勢撲滅，不過整艘漁船已經面目全非。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年2月26日
桃園市大園區竹圍漁港一艘停靠岸邊的漁船，26日清晨突然起火，消防局獲報前往，由於漁船為木造結構，船上又放有魚網等易燃燒物品，火勢一發不可收拾，消防人員立即布水線，並在8分鐘後迅速將火勢撲滅，不過整艘漁船已經面目全非。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年2月26日
地機族