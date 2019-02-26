竹圍漁港漁船遭無名火吞噬 幸無人傷亡

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市大園區竹圍漁港一艘停靠岸邊的漁船，清晨突然發生大火，桃園市政府消防局獲報後緊急派員前往搶救，所幸無人員傷亡，至於大火造成的財物損失及起火原因仍有待調查。

今天清晨，一艘停靠在桃園市大園區竹圍漁港岸邊的漁船，突然冒出熊熊火光，附近民眾發現後，緊急在清晨7時22分報案，消防局也派出10位消防隊員及消防、救護車輛前往搶救。

消防局表示，由於漁船為木造結構，船上又放有魚網等易燃燒物品，火勢一發不可收拾，隊員們抵達現場後，立即布水線進行搶救，並在8分鐘後迅速將火勢撲滅，不過整艘漁船已經面目全非。

消防隊員指出，大火撲滅後進行火場清理，並未發現有人員傷亡現象，所幸火勢也未波及兩旁停靠漁船，至於詳細的財物損失，以及漁船發生大火的原因，仍有待火災調查科進一步釐清。（編輯：張雅淨）1080226