打扮V怪客惡作劇嚇學童 遭警查獲表懊悔

（中央社記者黃旭昇新北28日電）有民眾惡作劇假冒電影「V怪客」裡面的人物，戴著面具騷擾學童。警方循線尋獲惡作劇男子。當事人供稱，只是為了好玩惡作劇，隨機找人下手戲弄，未料弄巧成拙，感到懊悔。

新北市林口警分局今天表示，27日深夜10時在臉書「林口大家庭」社群，有網友貼文指稱，27日下午4時50分許，他的小孩和同學放學時，行經林口文化二路上，靠近林口國中旁邊的建案工地，發生騷擾事件。

貼文指稱，學生遇到一輛汽車，有戴面具的男子宣稱車上有WIFI要不要上車使用無線網路，嚇得小孩和同學趕緊跑走。

貼文網友提醒民眾，希望林口居民多注意家中的小孩，盡量結伴同行，也希望警察能加強巡邏人煙稀少的地方。尤其，文化二路有一邊是工地圍籬，對面是一大片草叢，晚上經過時，尤其要特別注意。

警方據報，立即展開調查，報案陳姓學童表示，下課後突然遭到駕駛轎車的男子攔下。副駕駛座上的男子，戴著V怪客面具、持塑膠球棒，下車對學童表示「車上有WIFI，要不要上車？」等語，學童因受到驚嚇隨即跑離現場。

警方依照車號追查，發現由17歲黎姓男子駕車，副駕駛座搭載17歲張姓男子，後座搭載19歲古姓男子。張男、古男到案說明表示，3人因無聊而模仿YouTube影片，隨機找人惡作劇，不料卻弄巧成拙。

警方說，涉案人坦承行為不當，也相當懊悔。犯案所用的V怪客面具、塑膠棒球棒，已丟棄在東林橋下。警方表示，網路巡邏主動發現本案，立即展開調查偵辦，全案今天依妨害自由罪嫌移送，同時針對無照駕駛部分，開出處分書裁罰。（編輯：李錫璋）1080228