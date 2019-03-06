桃園2工人清理反應槽昏倒 緊急送醫1甦醒1昏迷

桃園市中壢區6日下午發生一起工安事故，2名工廠員工在清理反應槽時昏倒，消防隊員獲報趕往將兩人送醫搶救，消防人員表示，現場反應槽內的一氧化碳檢測值約達45PPM。（桃園市消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年3月6日

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市今天下午發生一起工安事故，2名工廠員工在清理固色劑反應槽時昏倒，消防局獲報緊急前往現場將人救出送醫，其中一人甦醒一人仍在觀察中，事故發生原因有待進一步調查。

桃園市政府消防局今天下午4時5分接獲民眾報案指出，在中壢區一處工廠，2名員工進入2.5公尺高的固色劑反應槽體空桶，進行反應槽清理工作時，不慎在槽內暈倒，指揮中心緊急派出救護隊員及車輛前往搶救。

消防局表示，反應槽內的一氧化碳檢測值約45PPM，隊員們現場緊急救出暈倒員工，但23歲與30歲的2名黎姓男員工都已經意識不清，分別送往中壢區的天晟及聯新醫院急救，另外，吳姓廠長雖意識清楚，但因頭暈身體不適，也一併送醫檢查。

消防局說，截至下午6時，送往聯新醫院的30歲黎男已經清醒，沒有生命危險；至於在天晟醫院23歲的黎男，雖然仍意識不清，但能自主呼吸不需插管，院方仍在觀察中。醫師也肯定消防隊員搶救迅速，才能將傷害降到最低。至於相關工安事故發生的原因，仍有待進一步調查。（編輯：李錫璋）1080306