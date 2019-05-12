遭酒駕撞死少年出殯 死者家屬指肇事者蓄意殺人

（中央社記者程啟峰高雄12日電）林姓男子5日在高市疑酒駕撞死欒姓少年逃逸10餘小時後投案，欒姓少年今天出殯，林男在押未現身告別式，欒姓少年家屬批評林男肇事後迄今不聞不問，並認為林男蓄意殺人。

欒姓少年家屬在高雄市立殯儀館舉行告別式，外傳在押的林男將從高雄看守所借提前來送欒姓少年最後一程，不過，林男並未現身。警方表示，林男五日到案偵訊時，坦承有酒駕，撞到欒姓少年因害怕而逃逸，當時酒測值為零。

欒姓少年是高中三年級學生，是家中獨子，來自單親家庭，由祖母扶養帶大，適逢母親節，白髮人送黑髮人情景，令人鼻酸。

欒姓少年家屬向媒體發表聲明指出，林男與他的家人事發至今仍不聞不問，不知林男與其家人是否心安，林男撞死的是欒家的長孫、獨子，撞死了一位好青年，更斷送了好幾個家庭的希望。

聲明指出，事故現場毫無剎車痕跡，從現場監視器畫面也看到肇事轎車撞上消防栓冒出火花後，依然加速往前而自後撞飛騎單車路過的欒姓少年，讓人不禁合理懷疑，本案是蓄意殺人，法律不應輕判。

面對家屬的質疑，前鎮警分局指出，本案案情及肇事責任仍在調查釐清中，相關案情偵查中不便透露。（編輯：陳俊碩）1080512