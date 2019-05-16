台14線人止關落石砸車 幸無人員傷亡

（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）省道台14線南投縣仁愛鄉人止關路段今天傍晚邊坡落石，2輛路過汽車遭砸，其中1輛甚至車尾全毀，所幸意外未釀人員傷亡。

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局下午針對台中市及南投縣發出豪雨特報及大雷雨即時訊息。南投縣各地下午間歇出現強降雨，台14線仁愛鄉人止關路段邊坡疑因降雨造成不少落石，行經汽車遭砸。

根據現場民眾拍攝照片顯示，其中1輛客貨車擋風玻璃被砸穿1個大洞、前保桿脫落、左車身板金凹陷；另1輛轎車遭多顆大小不一落石砸中，車尾凹陷近乎全毀，但車身前、中段完整，車內人員幸運逃過一劫。

由於落石砸車意外未釀人員傷亡，現場由南投縣政府警察局仁愛分局派員管制交通，交通部公路總局第二區養護工程處也立即派機具清理落石，晚間恢復單線通車，待車尾全毀的轎車拖吊離開並清除路面殘餘落石後，才能恢復雙線通行。

第二區養護工程處表示，今天晚間派保全守視、機具現場待命，以維護通行安全；近日降雨恐造成山區土石鬆動，二工處呼籲，若非必要應避免行駛山路，並請用路人事先作好行程規畫與應變措施，多利用公路總局省道即時路況系統、收聽廣播掌握最新路況。（編輯：黃世雅）1080516