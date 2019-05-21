統促黨地方黨部主委涉暴力討債 檢聲押獲准

兼任中華統一促進黨嬴政黨部主委的竹聯幫地虎堂吳姓堂主涉組成暴力討債集團，專案小組4月29、30日前往犯罪集團據點搜索，查扣政黨黨部背心、黨旗等證物。（資料照片）中央社記者蘇木春傳真 108年5月21日

（中央社記者蘇木春台中21日電）兼任中華統一促進黨地方黨部主任委員的竹聯幫地虎堂吳姓堂主涉暴力討債，5月初被刑事局依恐嚇等罪嫌逮捕，彰化地院原裁定無保飭回，檢方提抗告補足證據，昨天聲請羈押獲准。

內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊第三隊長徐宏杰今天受訪表示，案件移送台灣彰化地方檢察署後，檢方聲請羈押，但法院裁定無保飭回，檢方提抗告並指揮警方再蒐集相關罪證後，認為有反覆實施連續恐嚇案件的可能，昨天向法院聲押獲准並當庭逮捕。

檢警查出，47歲吳姓男子受他人委託處理債務，涉及恐嚇及妨害自由等案件，今年4月報請彰檢指揮，與台中市、彰化縣及嘉義縣共組專案小組偵辦。

吳姓男子利用竹聯幫地虎堂主及統促黨嬴政黨部主委雙重背景身分，以有黑白兩道勢力及身分成立暴力討債集團，指揮旗下呂姓男子等多名成員暴力討債，部分債權人仗勢吳姓男子頭銜可有效逼迫債務人，在恐懼脅迫下達成協議而委託吳姓男子出面處理。

專案小組4月29、30日見時機成熟，向彰檢聲請搜索票，前往犯罪集團台中與彰化據點搜索，共帶回吳姓男子等7人到案，查扣政黨黨部背心、黨旗、黨證、黨部現金紀錄簿、黨員清冊與債務清償協議書等證物，依違反組織犯罪防制條例、恐嚇與妨害自由等罪嫌移送偵辦。（編輯：李明宗）1080521