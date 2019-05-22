男連發11封信恐嚇台南養護機關 母出面道歉

（中央社記者張榮祥台南22日電）胡姓男子連續向台南市3家養護機關發出11封恐嚇信，揚言要對院內老人、小孩不利，胡男的母親今天出面說，兒子曾患有憂鬱症，也有就醫紀錄，但既然做錯事，就應負起法律責任。

台南市警局第五分局今天證實，26歲胡男日前以電子郵件向台南市北區一家養護機關發出恐嚇信，揚言要對院內老人、小孩不利，永康區和新化區的養護機關也都接到胡男類似的恐嚇信件。

胡男的母親在被恐嚇的養護機關任職，她今天出面說，兒子情緒不穩定，曾患有憂鬱症，也有就醫紀錄，事發後，她和兒子取得連絡，兒子說因酗酒、生病，又找不到母親，才抓狂做錯事。

胡母說，兒子前後向養護機關發出11封恐嚇信，自知做錯事，又發出2封道歉信，她和先生也已向養護機關道歉；她對兒子做出不對的事感到痛心，但兒子既已長大成人，也應負起法律責任。

胡母說，目前兒子不在台灣，她也找不到兒子，兒子做錯事，入境後應該接受管制就管制，應該就醫就去治療。至於媒體報導胡男寄恐嚇信是為了母親被調動職務遭到減薪，胡母表示，完全不是事實，機構調整人事是正常的異動。

市警五分局副分局長朱恩銳表示，警方依法調查，將傳訊胡男到案說明，若是胡男持續未出面，警方將移送台南地檢署偵辦，且加強養護機關的安全維護。（編輯：陳清芳）1080522