誆助人成立競選總部購物詐騙 逃亡多時終落網

（中央社記者王鴻國新北29日電）陳姓男子去年5月買下空殼公司後以協助市長候選人成立競選總部名義，四處以空頭支票詐騙禮盒等物資，大發不義選舉財後人間蒸發，三重警方持續追查昨天才將陳男逮捕到案。

警方調查，51歲的陳姓男子去年5月買下一家成立多年且信用無虞的公司經營權後，就聘僱一名女子擔任會計及2名男子從事業務工作，陸續以協助某市長候選人成立競選總部名義四處下單採購物資。

陳男等人以公司開立空頭支票，分別向「雪花齋」訂購月餅，甚至還向藝人ELLA前男友趙士懿創辦的「用心快樂社會企業」訂購茶葉禮盒等各類商品，累積詐騙金額近新台幣2000萬元。

這些商家在接獲陳男空頭公司的支票後都曾向銀行徵信，得到公司信用無虞且帳戶內存有足夠金額，因此，才放心出貨，但等到支票陸續跳票才驚覺受騙，並向警方報案，三重警分局也組成專案小組展開偵辦，陸續逮捕公司員工，但陳男如同人間蒸發，下落不明，直到昨天才在南投落網。

三重警方表示，陳男去年5月陸續以某人成立競總名義，用空殼公司開立支票向各廠商購入禮盒等物資，再以低價賣出，大發選舉財。

警方表示，因3案遭通緝的陳男一直匿名，他使用不同的假名字流竄各地，就連員工也不知陳男的真實姓名，直到上個月因案被台中警方逮捕後，警方昨天才依陳男真實身分到他南投老家將人逮捕到案，訊後依詐欺罪嫌移送法辦。（編輯：李錫璋）1080529