KTV開槍2死2傷 陳勇志無期徒刑定讞

（中央社記者劉世怡台北10日電）男子陳勇志20年前在台南路易十三KTV開槍，造成2死2傷，一度遭判死刑，台中高分院更三審改判無期徒刑，最高法院今天審酌他未達與世永久隔離程度，駁回上訴，全案定讞。

陳勇志於民國87年3月12日凌晨，在台南市「路易十三KTV」620號包廂與王姓友人飲酒作樂，疑因聽聞王姓男子在618號包廂與周姓男子因債務問題發生爭論，並遭周男及其友人圍毆，持槍前往618號包廂。

陳勇志進入包廂後朝周姓男子等4人連開8槍，造成黃男、陳姓男子死亡，許姓男子、周姓男子受傷；陳勇志犯後逃亡中國大陸，99年遭押解回台。

台灣高等法院台中分院更二審，106年依殺人罪判陳男死刑，案經最高法院發回，台灣高等法院台中分院更三審改判陳男無期徒刑，經上訴，由最高法院受理。

最高法院綜合考量現階段的刑事政策，重在教化功能，陳勇志犯後並非毫無悔悟之心，也並非完全無教化可能，認為他的惡性未達應與世永久隔離程度，若施以長期監禁，輔以適確教化，仍有改過遷善可能。

最高法院認定，台灣高等法院台中分院更三審判陳男無期徒刑妥適，今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1080610