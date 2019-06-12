國道三義路段3車事故 1人拋出車外身亡

國道1號南下三義路段11日深夜傳出2輛自小客車與國光客運碰撞意外，共造成3人受傷，其中1人被拋出車外失去生命跡象，經送醫搶救仍傷重不治。（翻攝網路）中央社記者管瑞平傳真108年6月12日

（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）國道1號南下三義路段11日深夜傳出死亡車禍，一輛自小客車與國光客運發生碰撞意外後翻覆，駕駛被拋出車外失去生命跡象，經送醫搶救仍傷重不治。

苗栗縣消防局指出，11日晚間10時許接獲通報，國道1號南下153公里過三義交流道路段發生車禍，隨即派遣三義分隊人車前往救援，現場有2部自小客車翻覆，1名許姓男子躺臥在車道上，已經沒有生命跡象。

消防隊員立即把許男抬上救護車送往台中澄清醫院急救，但仍回天乏術，現場另有2名傷者僅輕微擦挫傷，第一時間拒絕送醫，隨後仍由台中消防單位協助送往醫院檢傷。

國道公路警察局第三警察隊指出，根據現場跡證初步研判，白色自小客車疑似先與一輛國光客運發生碰撞後翻覆，車上駕駛許姓男子被拋出車外，接著後方另一輛紅色自小客車又追撞上翻覆的白色事故車，相關事故原因及責任，仍待進一步調查釐清。（編輯：陳政一）1080612