當志工照顧阿羅哈傷患 女學生返家被撞昏迷

（中央社記者吳哲豪彰化12日電）剛考上護理系的朱姓女學生前天晚上在彰化秀傳醫院當志工，幫忙照顧阿羅哈客運車禍傷患，不料騎機車返家時發生車禍，傷勢嚴重，昏迷指數只有3，朱女的家屬期盼奇蹟發生。

原本在彰化就讀高中的朱姓女學生，希望自己未來能當護理師救人，平時在彰化秀傳醫院擔任志工，固定週六到醫院幫忙照顧傷患和病人，寒暑假則天天到醫院報到，最近考上大學護理系，前晚也在醫院幫忙照顧阿羅哈客運車禍傷患。

朱姓女學生照顧完傷患騎機車回家時，卻在彰化縣花壇鄉台一線省道和一輛賓士轎車相撞，朱姓女學生傷勢嚴重，被送往彰化基督教醫院急救，彰基醫院發言人周志中今天指女學生頭部外傷嚴重大量出血，意識不清，瞳孔放大，腦壓增加，醫院緊急幫朱女進行減壓手術，目前朱女在加護病房治療，昏迷指數只有3。

朱姓女學生的父親說，女兒從小立志成為護理師照顧病人，才會去醫院當志工，前晚在醫院幫忙車禍傷患，怎麼會在回家時發生車禍，希望老天爺保佑。

朱姓女學生的親友在臉書貼文，希望有人能提供車禍發生時的影片，也有親友把消息貼到外科醫師江坤俊與職棒明星球員彭政閔後援會的臉書，希望他們幫忙為朱女加油打氣。

江坤俊打電話給朱女的父親，為家屬打氣，也在臉書留言說，希望朱姓女大生好起來，他會去參加新生入學典禮和畢業典禮，他會帶一束花去慶祝，也認為朱女一定會成為一位最有愛心的護理師。

彭政閔也錄製影片，說聽到朱姓女大生的消息很難過，希望她能夠撐過這段難關，為家人以及關心的朋友加油，堅持下去。（編輯：翁翠萍）1080612