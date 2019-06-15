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國3通霄南下路段事故 5人輕傷送醫

最新更新：2019/06/15 23:56
國道3號苗栗通霄南下路段，15日晚間10時23分左右發生多部小客車碰撞事故，造成5人受輕傷，苗栗縣消防局派員救護，將傷者送醫。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年6月15日
國道3號苗栗通霄南下路段，15日晚間10時23分左右發生多部小客車碰撞事故，造成5人受輕傷，苗栗縣消防局派員救護，將傷者送醫。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年6月15日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣15日電）國道3號苗栗通霄南下路段，晚間10時23分左右發生多部小客車碰撞事故，造成5人受輕傷，苗栗縣消防局派員救護，事故一度造成全線回堵，晚間11時15分已恢復全線通車。

苗栗縣消防局透過訊息通報指出，晚間10時23分接獲報案，指稱國道3號通霄路段南下149公里處，發生小客車碰撞事故，立刻派員前往救援。

事故造成一輛轎車翻覆、一輛轎車車頭嚴重毀損，零件散落車道，一度造成南下車道全線封閉；晚間11時15分事故已排除，已恢復全線通車。

警消指出，這起事故共造成3男2女輕傷，包括28歲林男、32歲謝男、27歲張女、44歲郭女與50歲吳男，已將他們全數送醫治療，事故發生原因待國道警方調查釐清。（編輯：張佑之）1080615

國道3號苗栗通霄南下路段，15日晚間10時23分左右發生多部小客車碰撞事故，造成5人受輕傷，苗栗縣消防局派員救護，將傷者送醫。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年6月15日
國道3號苗栗通霄南下路段，15日晚間10時23分左右發生多部小客車碰撞事故，造成5人受輕傷，苗栗縣消防局派員救護，將傷者送醫。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年6月15日
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