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反毒行動博物館到苗栗 石虎號巡迴宣導

最新更新：2019/06/17 15:13

（中央社記者劉世怡台北17日電）法務部指出，反毒行動博物館特展，展示毒害影像等，今天在苗栗舉行開幕活動，後續由反毒行動巡迴車「石虎號」接續至苗栗縣各學校、偏鄉鄰里巡迴宣導反毒。

法務部發布新聞稿指出，為落實新世代反毒策略，提升民眾反毒知能，法務部結合教育部、衛生福利部食品藥物管理署、國立自然科學博物館、慈濟大學及扶輪社等民間資源，持續推動「藥不藥．一念間」反毒行動博物館特展，苗栗場次今天在頭份市尚順育樂世界廣場舉行開幕活動。

法務部保護司長黃玉垣致詞表示，拒毒預防方面，法務部積極結合相關部會及社會資源推動宣導教育，這次展出的反毒行動博物館與後續接棒的反毒行動巡迴車「石虎號」，都是透過行動車的便利性，降低交通距離、展出場地等限制，將毒品防制知能帶到各地學生與民眾面前，使民眾認識毒品的危害，進而防範毒品危害。

反毒行動博物館由車身約13.5公尺，車體寬約2.4公尺、展開後約7公尺的貨櫃打造，展示內容包含毒害影像的展示、實際藥物濫用案例、現今流行新興毒品樣態、體驗模擬毒駕及展品等，讓參觀民眾認識藥物濫用的問題與危害，進而留心防範，避免誤入毒害陷阱，展出從今天起至7月7日，現場有講師進行導覽。

法務部改造3.5噸鷗翼式小貨車的「石虎號」則將從7月8日至9月22日於苗栗縣內巡迴宣導。（編輯：方沛清）1080617

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