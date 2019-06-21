集團走私大陸帶殼牡蠣 金門查緝隊跨轄區偵破

（中央社記者黃慧敏金門縣21日電）海巡署偵防分署金門查緝隊今天表示，海巡、檢、警同步在金門、台中和嘉義等地偵破走私中國大陸帶殼牡蠣的犯罪集團，逮捕犯嫌8人，經金門地檢署漏夜偵訊後，8人交保候傳。

金門查緝隊今天表示，自2018年12月起偵辦金廈海域走私大陸帶殼牡蠣案，為了調查幕後跨轄區犯罪集團成員與犯罪結構，在金門地檢署主任檢察官吳錦龍指揮下，查緝隊與金馬澎分署台中查緝隊和嘉義查緝隊、金馬澎分署第九岸巡隊、南部分署第五岸巡隊及金門縣警局金湖分局組成專案小組，對帶殼牡蠣是海上接駁或自行採集，進行刑事調查。

查緝隊組主任蔡永榆表示，經過5個多月調查，專案小組先於1月在高雄港區查扣裝有490袋，每袋重24公斤的大陸走私帶殼牡蠣，共重1萬1760公斤冷凍櫃一只。隨後，專案小組清查背景並蒐集相關證據，抽絲剝繭配合科學辦案後鎖定有關犯嫌，19日動員海巡、檢、警等共47人，同步在金門、台中、嘉義地區針對犯嫌8人14處所發動搜索、拘提行動。

查緝隊表示，8人全數由專案小組帶回偵防分署金門查緝隊詢問，後送金門地檢署漏夜偵訊後，8人分別以新台幣1到6萬元交保候傳。

蔡永榆表示，由金門地區走私大陸蚵低價傾銷到台灣地區，會造成民眾對金門產品污名化，同時影響辛勤蚵農生計；此外，因產品未經檢疫、管制，容易造成食品安全或防疫上的漏洞，呼籲民眾勿以身試法，害人害己。民眾若發現任何不法行為，請撥打海巡署服務專線118。（編輯：陳俊碩）1080621