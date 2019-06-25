朱雪璋被控誣告案 二審仍判無罪

（中央社記者劉世怡台北25日電）北市前里長朱雪璋在臉書上與網友筆戰，朱後來控告網友，但檢方認為朱男涉犯誣告罪提起公訴。二審高院今天認定檢方舉證不足，仍判朱無罪。還可上訴。

朱雪璋被控民國105年2月擔任里長期間邀柔術高手「深海閻王」王毓霖在他的武館單挑比武，卻設下陷阱，撂來20多人助陣，持刀砍斷王男腳筋，被依重傷害等罪起訴。

後來，有網友在朱雪璋的「光信里里長朱雪璋」臉書粉絲頁留言，要該里里民注意自己腳筋，隨即就有網友留言「請你注意一下你的腳筋，有傷就去看醫生」。

朱男認為網友冒名發文，向台北地檢署控告張姓網友涉嫌偽造文書、妨害名譽。但張男向檢方表示，他是轉發文章，這文章不是他寫的，檢方查出，「請你注意一下你的腳筋」一文是朱雪璋自己發文的，卻控告網友，涉嫌誣告，將朱男提起公訴。

不過，一審法院判朱雪璋無罪，檢方不服提起上訴，由二審台灣高等法院受理。

二審合議庭認定，檢察官上訴後未請求另行調查證據，只提出空泛無關的國外案例為上訴理由，檢方舉證不足，而從現有證據仍無從推翻原審的無罪判決，因此駁回上訴，仍判朱雪璋無罪。本件因二次無罪判決，檢方若上訴，受限刑事妥速審判法第9條規定。（編輯：方沛清）1080625