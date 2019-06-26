按喇叭引發行車糾紛 澎湖復康巴士被砸

澎湖一輛復康巴士26日在縣道203線上疑因「按喇叭」，引發同行的3輛休旅車駕駛與遊客等8人不滿，一路追至白沙港子岔路口，復康巴士車窗遭砸損，警方獲報依法處理，最後以新台幣3萬元達成和解。（民眾提供）中央社 108年6月26日

（中央社澎湖縣26日電）澎湖一輛復康巴士今天中午在縣道203線上，疑因「按喇叭」引糾紛，遭三輛同行的休旅車追至白沙港子岔路口，車窗被休旅車上的8名台灣遊客砸毀，警方獲報依法處理，最後以3萬元和解。

澎湖警局表示，今天下午近2時許，一輛由翁姓男子所駕駛的復康巴士自講美社區關懷據點長照中心駛出，疑因「按喇叭」，引發同行的3輛休旅車的駕駛與遊客等8人不滿，一路追逐近1公里，在縣道203線與港子村岔路口攔車理論。

復康巴士擋風玻璃窗戶與後照鏡，遭人持磚塊與球棒砸損。白沙分局獲報後，出動偵查隊、講美和白沙所等警力，迅速前往處理，並將相關人員帶回警所釐清案情。

警方調查指出，復康巴士與休旅車等當事人雙方均表示，因行車糾紛所引發，已以新台幣3萬元達成和解，全案由警方依違反社會秩序維護法偵處。（編輯：吳佳穎）1080626