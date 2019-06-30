借兒給女網友再謊報失蹤 新手媽媽遭送辦

（中央社記者張榮祥台南30日電）台南施姓婦女要氣氣丈夫，昨晚在花園夜市將剛出生5天的兒子「借給」素未謀面的女網友送到台中，再謊報兒子被人抱走，警方今天中午找到男嬰，依誣告罪嫌送辦施女。

26歲施女昨晚向警方報案指稱，自己抱著出生5天的兒子逛花園夜市，購買飲料付錢時，將兒子放在另一攤位上，哪知一回頭，兒子不見了。

警方獲報後，動員大批警力到花園夜市搜尋，連垃圾堆都翻找一遍，夜市管理單位也透過廣播請遊客協尋，結果忙了一個多小時，男嬰還是不知下落。

男嬰在花園夜市失蹤的事，立刻傳遍網路，但警方認為此案疑點重重，向施女多次確認真偽，她才說託友人將兒子送往外縣市，目的是要氣先生。

警方初步調查，施女產後住在坐月子中心，原希望丈夫多陪她，先生卻說要去按摩，懷疑先生跑到色情場所，就抱著兒子偷偷溜出坐月子中心，再搭計程車找先生，她問了計程車司機，得知先生所在的按摩店非色情場所，安心不少，就帶兒子逛夜市。

未料施女還是心有不甘，就請友人將兒子帶往外縣市要氣先生，也讓先生著急，沒想到惹出這麼大的事，讓警方和夜市遊客忙著找男嬰。

台南市警局第五分局全力協尋，今天中午終於在台中找到男嬰，警方表示，原來施女昨晚和素未謀面的女網友約在花園夜市見面，將兒子「借給」這位女網友幾天，讓小孩夭折的女網友帶著自己的兒子返家重享天倫之樂。

施女的丈夫及家人得知「借兒」這種離譜行逕，氣到不知如何是好，在警局雖未破口大罵，但臉色不佳；警方除依誣告罪嫌送辦施女外，也將請台南市政府社會局評估施女是否有資格再照顧兒子。（編輯：翁翠萍）1080630