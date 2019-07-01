中市碾米工廠起火 2員工受傷送醫

台中市龍井區一家碾米工廠1日下午驚傳火警，火勢猛烈，造成兩名員工受傷，已被緊急送往梧棲童綜合醫院救治。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 108年7月1日

（中央社記者蘇木春台中1日電）台中市龍井區一家碾米工廠今天下午發生火警，火勢一發不可收拾，造成兩名員工受傷，火警造成廠內米糠儲存槽燒毀，詳細起火原因警消正調查中。

台中市政府消防局表示，下午5時6分接獲民眾報案，指龍井區中央路一處工廠發生火警，立即派遣沙鹿、梧棲、大肚與龍井分隊，出動各式消防救災救護車18輛、人員48人前往搶救。

消防人員表示，現場為一家碾米工廠，廠內米糠儲存槽起火燃燒，現場火勢一發不可收拾，立即布署水線搶救，火警造成兩名員工受傷，被緊急送往梧棲童綜合醫院救治。

院方表示，其中一名印尼籍35歲男子，到院時全身25%燒燙傷，插管治療中；另名本國籍42歲施姓男子，全身40%燒燙傷，插管治療中，有生命危險。

火勢在下午5時34分撲滅，燃燒面積約40平方公尺，造成約20噸的槽體燒毀，財物損失約新台幣10萬元，起火原因由消防局火調人員調查中。（編輯：翁翠萍）1080701