桃園市政府施鐵腕 台灣民政府違建26日前拆除

台灣民政府龜山總部的建物，遭民眾檢舉全是違章建築，桃園市政府建築管理處日前已先拆除1棟鐵皮違建，23日再度出動機具進行拆除作業。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年7月23日

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）台灣民政府龜山總部的建物，遭民眾檢舉全部都是違章建築，桃園市政府建築管理處日前已先拆除1棟鐵皮違建，今天再度動用機具與人員，預計在26日前完成全部拆除作業。

建管處長邱英哲表示，台灣民政府位在保護區內的違建，在102年起陸續遭人檢舉，市府也曾勒令自行拆除新增違建。今年4月，台灣民政府再次被檢舉有施工中的2層樓鋼構鐵皮違建，面積約500平方公尺，市府查證後已在6月強制執行拆除。

邱英哲表示，市府在比對現場其餘建物後發現，另外還有4棟完工不久的鋼構鐵皮造違建，以及1棟4層樓鋼筋混凝土結構、有公安疑慮的舊違建，總面積約3000平方公尺，因此市府也從上午起，派出機具及人員再度前往拆除，預計在26日前完成所有的拆除作業。

桃園市警局龜山分局也規劃警力，協助建管處執行台灣民政府建築物的拆除工程，並維持現場秩序及人員安全，雖然現場一度有女地主現身主張權益，並表明有依法納稅等，但因提不出使用執照，在建管科人員溝通下，以及大型機具開入拆除後已自行離開。

台灣民政府發起人林志昇，虛構「美國軍政府」將來會接管台灣，授權民政府核發身分證、車牌及行照、旅行證等，涉嫌不法吸金新台幣7億7000多萬元，遭地檢署依組織犯罪、詐欺及洗錢等罪嫌起訴林志昇夫妻等人。（編輯：方沛清）1080723