33筆檔案收歸國有 國民黨聲請停執遭駁回

（中央社記者劉世怡台北25日電）促轉會審定國民黨33筆檔案為政治檔案要收歸國有，國民黨不服聲請停止執行，法院今天認定，不符停止執行要件，予以駁回。國民黨還可抗告。

促進轉型正義委員會發言人葉虹靈表示，肯定法院判決，希望國民黨配合，早日將二二八相關檔案移轉到檔案局，協助還原歷史真相。

行政院促進轉型正義委員會5月3日表示，對於國民黨去年所通報檔案清冊，決議第一階段審定其中的33筆為政治檔案並歸為國有，審定處分書已寄達國民黨，國民黨應於處分書送達30日內將相關檔案原件，移歸國家發展委員會檔案管理局。

根據促轉會提供資料，這33筆政治檔案包括「中央當局對台灣二二八事件之反應與措施」、「台灣謝雪紅處分案」、「蔣渭川跨黨嫌疑案」、「台灣事變之真相」、「請將台灣省行政長官陳儀撤職查辦」、「中國國民黨戡亂建國總動員方案」、「總統代電劃定全國戒嚴地域案」、「台灣省政府委員兼主席魏道明任命案」等。

國民黨不服這項處分，聲請停止執行，由台北高等行政法院受理。

法院今天裁定駁回並表示，國民黨不服處分，向促轉會申請復查，現正進行復查程序，促轉會尚未作成復查決定。

法院指出，33筆檔案移歸檔案局，檔案不會滅失，對國民黨利益影響非重大，國民黨也並未說明原處分執行有何「難以回復損害」及急迫權利保護必要情形，明顯與停止執行要件不符。（編輯：張銘坤）1080725