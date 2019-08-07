中山高楊梅段車禍2傷 車流回堵數公里

國道1號中山高速公路南下70.6K楊梅段7日下午發生車禍，2部聯結車與2部小貨車擦撞，車體橫向擋住多個車道，造成2部小貨車駕駛受傷送醫。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年8月7日

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）國道1號中山高速公路南下楊梅段下午發生車禍事故，造成高速公路平面路段僅1線通行，桃園市警察局楊梅分局調派警力，疏導車輛改走台一線或高架車道，2部小貨車駕駛則輕傷送醫。

國道1號中山高速公路南下70.6K楊梅段，下午1時20分許發生車禍事故，現場是2部聯結車及2部小貨車發生擦撞，車體橫向擋住多個車道，造成2部小貨車駕駛受傷，目前已緊急送往醫院治療中，國道公路警察局第二公路警察大隊在接獲訊息後，也立即派員前往處理。

第二公路警察大隊表示，這起車禍意外造成中山高速公路南下平面楊梅路段，僅剩下1線通行，車流回堵數公里遠，所幸狀況在下午3時4分排除，至於相關肇事原因，目前由國道公路警察局調查中。

消防局救護人員表示，2名傷患未受困、意識清楚，其中31歲的吳姓男駕駛，右手腕1公分撕裂傷，另一名28歲張姓男駕駛，左腳及右腳都有1公分的撕裂傷，目前都送往醫院治療。（編輯：張芷瑄）1080807