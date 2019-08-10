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2身障人士凌晨連續遭搶 基隆警方逮3男送辦

最新更新：2019/08/10 16:36
基隆市10日凌晨連續發生2名身障人士遭搶案件，基隆市警察局第一分局獲報後，立即調閱監視器追查，迅速在上午8時左右，前往一處旅社逮捕涉案3名男子送辦。（警方提供）中央社記者沈如峰基隆傳真　108年8月10日
基隆市10日凌晨連續發生2名身障人士遭搶案件，基隆市警察局第一分局獲報後，立即調閱監視器追查，迅速在上午8時左右，前往一處旅社逮捕涉案3名男子送辦。（警方提供）中央社記者沈如峰基隆傳真　108年8月10日

（中央社記者沈如峰基隆10日電）基隆市今天凌晨連續有2名身障人士在路上遭人搶奪財物，基隆市警察局第一分局獲報後，立即調閱監視器追查，迅速在上午8時循線逮捕涉案3名男子，詢問後依法送辦。

第一分局忠二路派出所今天凌晨1時獲報，1名身障人士行走在孝四、忠二路口天橋準備返家時，3名戴口罩的男子尾隨於後，其中1名男子突然持水果刀架住身障人士的脖子，搶走新台幣1000元與手機。

結果，凌晨2時，另一名身障人士在市區仁祥醫院前椅子上休息，又遭兩名男子搶走背包，背包內有新台幣400元、雙證件及印章。

第一分局表示，獲報後過濾案發地周邊監視器，鎖定3名男子涉有重嫌，上午8時在仁愛區一家旅社內逮捕涉案陸男、許男及羅男，同時起出作案用的水果刀及被害人財物等贓物。

警方指出，涉案3男落網後供稱因缺錢花用才對身障人士下手，警方全案將依加重強盜及搶奪等罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1080810

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