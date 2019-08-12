太陽花學運驅離被控殺人 北院30日傳馬英九出庭

（中央社記者林長順台北12日電）太陽花學運期間，有民眾在行政院前靜坐遭驅離，向北院自訴前總統馬英九、前行政院長江宜樺等人涉殺人未遂等罪。台北地方法院將於30日開庭審理，並傳喚馬英九到庭。

另外，台北地院也會傳喚被告江宜樺、前警政署長王卓鈞、前台北市警察局中正一分局分局長方仰寧說明。

周榮宗等23人提起自訴主張，馬英九於民國103年3月27日晚間7時30分許，下令時任行政院長江宜樺，以武力強行驅離在行政院前靜坐聲援太陽花學運的學生與民眾。

自訴人均主張，江宜樺後來轉令王卓鈞、方仰寧執行「淨化行政院區任務」，導致第一線執勤員警，迫於被告馬英九、江宜樺、王卓鈞、方仰寧等4人，對現場靜坐民眾做出逾越必要限度的違法驅離行為，涉犯殺人未遂、強制、剝奪他人行動自由等罪嫌。

台北地方法院原本認定，馬英九等4名被告下令執行驅離行動，並未逾越法定職權，也沒有違反比例原則的情形，直接駁回自訴。

後來周榮宗過世，訴訟由女兒承接，周女等人不服北院裁定，提起抗告。高院認為，原審沒有進行客觀的調查，程序有疏漏，今年3月間撤銷原裁定，發回北院。（編輯：張銘坤）1080812