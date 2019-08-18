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泰山南泰路坍塌約50公尺 無人傷亡

最新更新：2019/08/18 12:11
明志科技大學前方新北市南泰路疑擋土牆老舊發生坍塌，坍塌長度約50公尺，所幸無人傷亡。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年8月18日
明志科技大學前方新北市南泰路疑擋土牆老舊發生坍塌，坍塌長度約50公尺，所幸無人傷亡。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年8月18日

（中央社記者王鴻國新北18日電）明志科技大學前方新北市南泰路疑擋土牆老舊發生坍塌，坍塌長度約50公尺，所幸無人傷亡，由於屬明志科大認養維修道路，目前已由明志科大自行僱工進行維修。

泰山區公所主任秘書陳宏卿表示，事發後，他就到場了解協調，南泰路原屬南亞公司的廠區道路，開放給一般民眾通行泰山到林口，坍塌路段下方為已搬遷的南亞舊廠區，因此，道路由明志科大認養維修，坍塌不會危及山坡下的建物安全。

陳宏卿說，由於原道路邊坡的擋土牆老舊，明志科大原擬施工更新，目前先以鋼梁穩定擋土牆，但沒想到昨晚9時多仍出現部分坍塌，所幸無人傷亡。

他表示，現場僅一部停放附近的車輛車尾保險桿等部分受損傷，車輛已開離現場，校方也進行防水布覆蓋並封閉現場進行維修中。（編輯：翁翠萍）1080818

明志科技大學前方新北市南泰路疑擋土牆老舊發生坍塌，坍塌長度約50公尺，所幸無人傷亡，道路由明志科大認養維修，坍塌不會危及山坡下的建物安全。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年8月18日
明志科技大學前方新北市南泰路疑擋土牆老舊發生坍塌，坍塌長度約50公尺，所幸無人傷亡，道路由明志科大認養維修，坍塌不會危及山坡下的建物安全。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年8月18日
明志科技大學前方新北市南泰路疑擋土牆老舊發生坍塌，坍塌長度約50公尺，所幸無人傷亡，道路由明志科大認養維修，校方也進行防水布覆蓋並封閉現場進行維修。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年8月18日
明志科技大學前方新北市南泰路疑擋土牆老舊發生坍塌，坍塌長度約50公尺，所幸無人傷亡，道路由明志科大認養維修，校方也進行防水布覆蓋並封閉現場進行維修。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年8月18日
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