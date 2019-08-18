網路交友以愛為名行騙 女教師遭詐百萬

（中央社記者黃麗芸台北18日電）刑事局今天表示，有詐騙集團鎖定單身未婚或失婚熟女為目標，在網路上假冒「高富帥」暖男對受害女子噓寒問暖，再編織各種理由騙取金錢，新竹一名女教師因此受騙近百萬。

刑事局今天發布新聞稿表示，有歹徒透過交友社群軟體設立假帳號並盜取型男照片，多鎖定單身未婚或失婚熟女為目標，對她們發送交友邀請，再透過假造證件冒充企業高層或公司主管，取得被害人信任。

詐騙集團成員在網路上營造「高富帥」暖男形象，長期對被害女子噓寒問暖，聊天培養感情，並提出以結婚為前提交往，向女性編織幸福願景。刑事局說，待時機成熟，詐騙集團見被害人願掏心掏肺時，再藉口工作急需周轉或有投資方案可介紹，要求對方匯款行騙。

新竹縣一名34歲彭姓女教師日前透過InterPals交友網站結識一名自稱為愛爾蘭籍的建築結構設計師威廉，對方平時透過WhatsApp應用軟體向她噓寒問暖，相聊約一個月左右，威廉便向彭女假稱因工作需求要繳交1.9萬美元工程保證金，提出借周轉金請求。

彭女起初雖未答應，但禁不住威廉再謊稱生活費也出問題的苦肉計攻勢，心軟的彭女便匯出約合新台幣4萬元的生活費給對方應急，但威廉食髓知味又陸續於兩個月內以需要僱工、購買工程機械和化學用品等理由行騙，彭女直到匯出新台幣近百萬元後才起疑遭騙。

另一名桃園市33歲呂姓女教師則是在臉書交友版認識一名自稱香港匯豐銀行高層主管的高姓男子，兩人透過LINE軟體相談甚歡，並以老公、老婆相稱，高男不時出示相關工作證件取信呂女，再佯稱有內線消息可「穩賺不賠」，邀呂女一起投資、賺取結婚基金，使得呂女陸續匯款、財損近新台幣10萬元。

刑事局呼籲，女性若接獲陌生人在臉書或通訊軟體的交友請求，切勿透露過多個人資訊，也不要輕易認定交往，若相識不久便時常要求「匯款」等行為時，需提高警覺，以免被詐騙。（編輯：張銘坤）1080818